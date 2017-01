Wurst und Veganes aus der Altmark

Grüne Woche: Kulinarisches, Kultur und Tourismus auf weltgrößter Verbrauchermesse

ALTMARK. Sachsen-Anhalt schmeckt. Davon können sich die Besucher der 81. Internationalen Grünen Woche (20. bis 29. Januar) in Berlin überzeugen. 85 Aussteller aus Ernährungswirtschaft und Tourismus des Landes beteiligen sich in diesem Jahr an der weltgrößten Verbrauchermesse. Unser Bundesland leistet sich wieder eine attraktive Präsentation in einer eigenen Länderhalle (23b).

Die Altmark ist nach jetzigem Anmeldestand mit elf Teilnehmern vertreten – deutlich mehr als im Vorjahr. Mit dabei sind große Unternehmen wie die Altmärkische Fleisch- und Wurstwaren GmbH, Traditionsbetriebe wie die Salzwedeler Baumkuchenproduzenten, aber auch kleine Betriebe wie Pure Raw – ein Hersteller veganer Produkte aus Klötze, oder der Kleine Hofladen aus Jeeben. Nicht nur für die altmärkische Ernährungswirtschaft ist die weltgrößte Ernährungsschau nach wie vor einer der wichtigsten Termine. Dabei sind auch der Tourismusverband Altmark, einige Stadtinformationen und die beiden Landkreise.

Die meisten der altmärkischen Aussteller sind auf der Grünen Woche langjährige „Stammkunden“. Die Erste Salzwedeler Baumkuchenfabrik zählt sogar zu den vier Unternehmen, die seit der ersten Länderpräsentation Sachsen-Anhalts im Jahr 1991 dabei sind. Zum Altmark-Tag (22. Januar) werden auch Kulturgruppen für die Region werben. Am ersten Messesonntag soll ein buntes Bühnen-Programm mit Musik, Tanz und regionalen Produktinformationen geboten werden. Weiterer Höhepunkt ist der Sachsen-Anhalt-Tag am 23. Januar.

Die Landespräsentation setzt in diesem Jahr neben der Regionalität einen Schwerpunkt auf das Thema Bioprodukte. „Zum ersten Mal wird in diesem Jahr der Bio-Regionalpreis im Rahmen der Internationalen Grünen Woche verliehen“, kündigt Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert (Grüne) an. Die Ernährungsbranche zähle zu den wichtigsten Wirtschaftszweigen des Landes. Mit rund 22.000 Beschäftigten sei sie ein Jobmotor. Die Umsätze hätten sich im vergangenen Jahr trotz Problemen, etwa durch die Milchkrise oder die Russland-Sanktionen, bei rund 7,4 Milliarden Euro stabilisiert.