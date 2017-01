„Nörgelei weit verbreitet“

Neujahrsempfang der Landesregierung am Donnerstag mit 400 Gästen

MAGDEBURG. Für Bismarks scheidende Bürgermeisterin Verena Schlüsselburg war es der krönende Abschluss auf dem großen politischen Parkett. Mit ihr waren rund 400 Gäste aus Politik, Wirtschaft und kulturellem Leben sowie Vertreter des diplomatischen Corps der Einladung von Ministerpräsident Reiner Haseloff zum Neujahrsempfang in die Magdeburger Staatskanzlei gefolgt. Altmärker konnte man diesmal allerdings fast an einer Hand abzählen.

Schlüsselburg nutzte die Gelegenheit zum Plausch mit dem Regierungschef und erinnerte ihn an seinen nächsten Termin in der Einheitsgemeinde. Haseloff versprach am 5. März zur Eröffnung der „Gläsernen Fabrik“ von Kelles Suppenmanufaktur nach Kläden zu kommen. Dann wird die langjährige Kommunalpolitikerin allerdings bereits im Ruhestand sein. Ende Januar übernimmt Annegret Schwarz das Bismarker Bürgermeisteramt.

Stendals Stadtoberhaupt Klaus Schmotz (alle CDU) und Unternehmer Bernd Zorn zählen zu den Stammgästen bei solchen Magdeburger Terminen. Ebenso Grünen-Landeschef Christian Franke, seine Parteifreundin Dorothea Frederking sowie Ex-Landtagsmitglied Tilman Tögel (SPD). Unternehmer Stefan Korneck und Tangerhüttes Bürgermeister Andreas Brohm (parteilos) repräsentierten ebenfalls die Region.

In seiner Rede rief Haseloff am Donnerstag die Menschen im Land auf, zuversichtlich zu sein. Zugleich wandte sich der Ministerpräsident gegen die seiner Meinung nach „weit verbreitete Nörgelei“. Es sei den Sachsen-Anhaltern noch nie so gut gegangen, wie heute, sagte er. Das Jahr 2017 stehe im Zeichen wichtiger Ereignisse, die es zu feiern gelte. Zum 500. Reformationsjubiläum blicke die ganze Welt auf das Land.