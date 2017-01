Andreas Höppner: „Das ist ein gutes Zeichen für die Altmark“

Salzwedeler Paradiesfrucht GmbH kauft Fricopan-Grundstück und -Gebäude

SALZWEDEL. Eine gute Nachricht für Immekath und die gesamte Altmark: Die Gebäude und das Grundstück der Fricopan Back GmbH haben einen Käufer gefunden. Erworben hat sie die Sun Fruit GmbH, die zur Salzwedeler Paradiesfrucht-Gruppe gehört. Die Übergabe ist noch für das erste Quartal dieses Jahres vorgesehen.

Das Fricopan-Werk in Imme­kath, in dem Tiefkühlbackwaren produziert wurden, war Ende August 2016 von der Konzernmutter Aryzta geschlossen worden. Dadurch hatten über 500 Mitarbeiter ihren Arbeitsplatz verloren. Für die Schließung hatte der schweizerisch-irische Konzern wirtschaftliche Gründe genannt. Heftig kritisiert wurde er für seine angekündigte Produktionsverlagerung nach Eisleben. Den dortigen Backwaren-Standort (Klemme) hatte Aryzta erst 2013 für rund 280 Millionen Euro übernommen und ein Jahr danach mit Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt erweitert.

Was hat die Salzwedeler Paradiesfrucht GmbH mit dem Gelände und den Gebäuden vor? Das Unternehmen möchte in Immekath in erster Linie die mit rund 20.000 Paletten-Stellplätzen recht ausgedehnten Lagerflächen für Tiefkühlwaren nutzen, um für die weiter wachsende Produktion in Salzwedel Ware vorhalten zu können, teilte Bernd Wiesner, Geschäftsführer der Paradiesfrucht GmbH, mit.

„Wir haben das durchgerechnet und sind davon überzeugt, dass sich das rentiert“, sagte er auf Nachfrage nach den sicherlich nicht ganz unerheblichen Transportkosten von Salzwedel nach Immekath. Eigentlich sollte noch ab diesem Jahr ein neues Kühlhaus in Salzwedel entstehen, was nun erst einmal nicht mehr erforderlich ist. Denn auf dem ehemaligen Fricopan-Standort steht ausreichend Fläche für Erweiterungen in der Zukunft zur Verfügung.

Doch Paradiesfrucht will nicht nur Gelände und Gebäude übernehmen, sondern auch Arbeitsplätze schaffen. Eine genaue Zahl nannte Bernd Wiesner allerdings noch nicht, er wolle keine falschen Erwartungen oder Hoffnungen wecken. Interessenten könnten aber ihre Bewerbungen nach Salzwedel schicken. Auf jeden Fall sei auch eine Produktion von Paradiesfrucht in Immekath geplant, nur der Zeitpunkt noch offen, sagte Bernd Wiesner am Mittwoch gegenüber SN.

In Salzwedel stellt die Paradiesfrucht GmbH mit 170 Beschäftigten gefriergetrocknete Früchte und Gemüse her, auch etwa 15 ehemalige Fricopan-Mitarbeiter stehen jetzt hier in Lohn und Brot.

„Das ist erst einmal als positiv zu bewerten, dass es in Immekath weitergeht, vor allem, dass das keine Industriebrache bleibt“, zeigte sich auch der Landtagsabgeordnete Andreas Höppner (Die Linke) zufrieden über den Verkauf an die Firma Paradiesfrucht. Man könne nun auch die Hoffnung haben, „dass dort einige Arbeitsplätze entstehen und möglichst viele ehemalige Fricopan-Mitarbeiter eingestellt werden, sagte der ehemalige Betriebsratsvorsitzende der Fricopan Back GmbH. „Das ist ein gutes Zeichen für die Altmark.“