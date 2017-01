Grippe grassierte gefährlich

Rekordzahlen im Landkreis Stendal (2015) und Altmarkkreis Salzwedel (2016) registriert

ALTMARK. Im Norden Sachsen-Anhalts grassierte die Grippe im Vorjahr besonders stark. Der Altmarkkreis Salzwedel verzeichnete mit 234 Fällen sogar den höchsten bisher registrierten Wert. Im Landkreis Stendal war im Jahr 2015 mit 456 Erkrankungen ein Rekordwert erzielt worden, im Vorjahr waren es ebenfalls überdurchschnittliche 404 Fälle.

Dabei geht es nicht um schlichte Erkältungen, sondern die gefährliche Virusgrippe Influenza. „Insgesamt wurden im vergangenen Jahr laut Robert-Koch-Institut landesweit 6.637 Grippeerkrankungen gezählt, nachdem bereits 2015 mit 6.726 Grippefällen einen sehr hohen Wert markiert hatte“, sagte Thomas Nawrath, Landespressesprecher der Barmer Krankenkasse unter Berufung auf eine Analyse des Robert-Koch-Institutes. Forciert werde diese Entwicklung offenbar durch die hohe Zahl an Patienten ohne Impfschutz. Besonders feucht-kalte Wintertage, begünstige die Ausbreitung der Viren – wenn kein ausreichender Schutz besteht. „Impfmuffel sollten sich deshalb überwinden und schnellstmöglich zu ihrem Hausarzt oder den speziellen Sprechstunden der Gesundheitsämter gehen“, rät Naw­rath.

Auffällig seien große regionale und zeitliche Unterschiede. Neben dem Altmarkkreis waren 2016 auch Magdeburg, der Bördekreis, der Salzlandkreis und das Jerichower Land besonders stark betroffen. Neben dem Landkreis Stendal erwischte es im Jahr 2015 Dessau-Roßlau, sowie die Landkreise Wittenberg und Burgenland. Vor fünf Jahren spielte die Virusgrippe mit landesweit 859 Fällen (25 im Landkreis Stendal, 13 im Altmarkkreis Salzwedel) nur eine verhältnismäßig geringe Rolle. Mit insgesamt 6.864 gemeldeten Erkrankungen war 2013 in diesem Zeitraum das schlimmste Grippejahr.

„Die Versorgung der Ärzte in Sachsen-Anhalt mit Grippeimpfstoff ist über die Apotheken im Land sichergestellt. Für die laufende Grippesaison 2016/2017 stehen landesweit etwa 760.000 Impfdosen bereit“, sagt Nawrath. Das sei ähnlich viel wie in den Jahren zuvor. „Den meisten Menschen sei nicht bewusst, dass die Grippe jedes Jahr in Deutschland etwa 8.000 bis 11.000 Todesfälle fordert, so der Krankenkassen-Sprecher.