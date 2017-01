Altmärkische Wirtschaft abgehängt?

Top-100-Unternehmen: Negative Werte für den Norden Sachsen-Anhalts

HANNOVER. Die Zahlen sind alarmierend. Werden die altmärkischen Firmen beim wirtschaftlichen Aufschwung in Sachsen-Anhalt abgehängt? Dies lässt die aktuelle Analyse der Nord/LB, in der die 100 größten Unternehmen des Landes jeweils im Hinblick auf Umsatz und Mitarbeiteranzahl untersucht werden, befürchten.

In der Rangliste der umsatz- und beschäftigungsstärksten Unternehmen Sachsen-Anhalts rutschten die meisten altmärkischen Firmen ab. Da sich die Statistik auf das Geschäftsjahr 2015 bezieht, sind aktuelle Entwicklungen, wie die Fricopan-Schließung, noch nicht berücksichtigt.

Als Beschäftigungs-Spitzenreiter aus der Region taucht in der Erhebung erneut die Boryszew Kunststofftechnik Deutschland GmbH (Gardelegen) auf. Die Firma verschlechterte sich aber vom 27. auf den 33. Platz, wobei die Beschäftigtenzahl mit 815 um 50 unter der des Vorjahres lag. In der Umsatz-Rangliste rutschte die Zellstoff Stendal GmbH (573 Mitarbeiter) als bester Altmärker zwar um einen auf Platz 19. Der Umsatz stieg dennoch auf 450 Millionen Euro.

Unverändert an der Spitze der 100 umsatzstärksten Unternehmen in Sachsen-Anhalt steht die Total Raffinerie Leuna, mit fünf Milliarden Euro (minus 28 Prozent). Auf Rang zwei folgt die Dow Gruppe, die mit 2,7 Milliarden Euro (Minus 25 Prozent) ihre Vorjahresplatzierung verteidigte. Die Edeka-Märkte in Sachsen-Anhalt konnten mit einem Umsatz von 2,6 Milliarden Euro (Plus drei Prozent) ihre dritte Position ebenso halten. Insgesamt sind unter den 100 umsatzstärksten Unternehmen unseres Bundeslandes neun altmärkische.

Nach dem Zellstoffwerk sind die Milchwerke Mittelelbe GmbH Stendal (207 Millionen Euro Umsatz) zweitgrößter Vertreter aus der Region. Sie fielen aber um vier Ränge auf Platz 32 in der Umsatz-Top-100-Liste zurück. Die Altmark-Käserei Uelzena GmbH aus Bismark, traf es mit einem Sprung vom 31. auf den 41. Platz noch schlimmer. Der Umsatz sank von 192 Millionen Euro auf 92 Millionen Euro. Die Stadtwerke-Altmärkische Gas-, Wasser- und Elektrizitätswerke GmbH Stendal konnten sich mit einem Umsatz von 99 Millionen Euro vom 64. auf den 62. Platz verbessern.

Bei fast gleichem Umsatz verschlechterte sich die Jackon Insulation GmbH Arendsee im Ortsteil Mechau um drei Plätze (75. Rang/ 83,9 Millionen Euro). Die Fricopan Back GmbH Immekath fiel bei leicht gesunkenem Umsatz um sieben Plätze zurück (82./70,9 Millionen Euro). Der Automobilzulieferer Eldisy Gardelegen, im Vorjahr auf Platz 100, hat es nicht wieder in die Top-Liste geschafft.

Größter Arbeitgeber landesweit bleibt mit 7.406 Beschäftigten die Deutsche Bahn AG. Platz zwei belegt mit 5.100 Beschäftigten jetzt die Deutsche Post AG DHL, gefolgt von der Dow Gruppe mit 5.000 Mitarbeitern.

Weitere altmärkische Firmen unter den 100 mitarbeiterstärksten waren nach Boryszew Kunststofftechnik (Rang 33) und der Zellstoff Stendal GmbH (55./Vorjahr 51.), die Fricopan Back GmbH Imme­kath mit 504 Beschäftigten (minus 15), die sich vom 58. auf den 61. Rang verschlechterte (Stand Ende 2015!). Mit gleichbleibender Beschäftigtenzahl wie vor Jahresfrist und damit 400 Mitarbeitern verschlechterte sich die Altmärker Fleisch- und Wurstwaren GmbH Stendal um zwei Ränge auf den 82.

Verlierer ist auch die Stendaler Landbäckerei GmbH, die statt 418 nur noch 388 Beschäftigte zählt und vom 71. auf den 88. Rang rutschte. Noch dramatischer der Absturz der Eldys GmbH Gardelegen (Platz 96/70) mit 371 Mitarbeitern – 67 weniger als 2014. Nur die Milchwerke Mittelelbe legten mit 394 Mitarbeitern (plus 25) um sechs Ränge auf den 84. Platz deutlich zu.