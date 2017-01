Achte Fanmasters-Auflage

Hallenfußball total lockt am Donnerstagabend und Freitag nach Bismark

BISMARK. Der Hallenfußball hat in der Altmark eine große Tradition. Bei einem ganz besonderen Hallenturnier tragen die Hobby-Kicker die Farben ihrer Idole und Lieblingsclubs – Bismarker Fanmasters. In wenigen Tagen startet bereits die achte Auflage.

So versuchen am Freitag, 6. Januar, ab 17 Uhr in der Bismarker Mehrzweckhalle wieder 15 ambitionierte Teams dem Titelverteidiger von Manchester United ein Bein zu stellen und sich selbst auf den Hallenfußball-Thron zu setzen. Doch die Red Devils um Mannschaftskapitän Martin Hermenau haben Historisches vor und wollen nach den Erfolgen aus den Vorjahren nun das Triple perfekt machen. 2015 hatte der FC Bayern München die Anhänger von Ibrahimovic, Pogba und Co. schon am Rande einer Niederlage, am Ende drehte ManU aber in letzter Minute die Partie und sicherte sich den Pott. Pikant: Genau diese Begegnung zog die Losfee als Eröffnung, so dass die Halle gleich zu Beginn beben wird.

In Gruppe A gesellt sich mit dem 1. FC Magdeburg ein weiter Titelträger vorheriger Ausgaben hinzu, der nach zwei enttäuschenden Jahren nun wieder in die Erfolgsspur zurückkehren will und gegen die Eintracht aus Frankfurt den Auftakt bestreitet.

Auch die Gruppe B ist geprägt von Titeln, Tradition und Tragödien. Hier treffen mit dem letztjährigen Halbfinalisten (3:4-Niederlage im Neunmeterschießen) von Juventus Turin, dem 2011er Turniersieger 1. FC Kaiserslautern, dem TSV 1860 München und dem VfB Stuttgart vier ernstzunehmende Fan-Vertretungen aufeinander.

In der Gruppe C sind die Borussen aus Dortmund vom Papier her Favorit, kamen die Schwarz-Gelben mit leidenschaftlichen Auftritten doch immer mindestens bis ins Viertelfinale und sicherten sich zudem schon zwei Mal die Turnierkrone. Es bleibt jedoch abzuwarten, wie man sich gegen die Konkurrenz von Werder Bremen, dem FC Chelsea London und den Kiez-Kickern vom FC St. Pauli schlägt. Vor allem die Rebellen aus Hamburg sind nach einem Jahr Abstinenz wieder heiß auf Hallen-Soccer und werden sicher wieder eine erlesene Equipe an den Start bringen.

Komplettiert wird das Teilnehmerfeld durch die mindestens genauso spannende Gruppe D, in der sich vor allem die Fans des VfL Wolfsburg um Bismarks Torjäger Carlo Rämke einiges vorgenommen haben. Fünfmal standen die Wölfe schon im Halbfinale, doch nie reichte es für den Finaleinzug. Bevor es in die K.O.-Phase geht, muss man sich in Gruppe D zuvor gegen die Konkurrenz vom Hamburger SV, den Königlichen aus Madrid und Schalke 04 behaupten.

Aber nicht nur die aktiven Fußballer kommen in diesen Tagen voll auf ihre Kosten: Bereits am Vorabend rollt die Kugel in der Bismarker Mehrzweckhalle, wenn am Donnerstag ab 19 Uhr zwölf Teams den „Pokal der Stammtischhelden“ ausspielen.

Der Dreikönigstag beginnt dann schon ab 8 Uhr mit den Junioren-Mannschaften, welche bis zum späten Nachmittag ihre Lieblingsteams vertreten. Parallel können, wie schon in den Vorjahren, auch die Couch-Sportler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und in der Aula beim beliebten FIFA-Turnier auf der Konsole glänzen. Dabei gilt es das „Zocker-Duo“ um Marcus Falk und Marvin Kleihs zu schlagen, die sich 2015 den Titel sicherten.

„Natürlich werden die Zuschauer neben dem sportlichen Wettkampf mit einem bunten Rahmenprogramm, einem kulinarischem Angebot, sowie tollen Aktionen rund um die ‚schönste Nebensache der Welt‘ versorgt, lässt der Veranstalter wissen. Das Organisationsteam um die Initiatoren Mirko Völkel und Nico Motejat vom TuS SW Bismark sind schon heiß: „Der Stadt, dem Verein und sämtlichen Teilnehmern ist die Vorfreude auf diesen besonderen Tag anzumerken. Wir laden alle Sportbegeisterten zu einem Feiertag des Fußballs ein!“