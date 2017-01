Deutschland (k)ein Wintermärchen

Wann wird’s mal wieder Winter? Sachsen-Anhalt trockenstes Bundesland

ALTMARK. Die Hoffnung auf eine weiße Weihnacht wurde auch in diesem Jahr nicht erfüllt und besonders die Kinder sind oft sehr traurig darüber. Ihre vom Weihnachtsmann geschenkten Wintersportgeräte, wie Schlitten oder Skier, müssen somit noch in der warmen Stube bleiben. Starker Sturm setzte indessen in verschiedenen Regionen den Menschen zu und zerstörte auch so einiges. Auf dem Tangermünder Markt warf das Sturmtief „Barbara“ zum Beispiel den Weihnachtsbaum um.

Die weiße Weihnacht ist seit Menschengedenken ein Wunsch­traum, denn eine schneeweiße Landschaft strahlt Ruhe, Gelassenheit, Frieden und Zufriedenheit aus. Die Meteorologen sind der Meinung, dass das Weihnachtsfest einfach zu früh beginnt, da der Winteranfang ja erst am 1. Dezember ist.

Besonders Eltern und Großeltern tragen dann noch mit dazu bei, dass durch ihre Erzählungen aus schon fast vergessenen Zeiten die weiße Weihnacht verschönt wird. Aber zum größten Teil war es früher auch erst nach Weihnachten weiß in unserer Region.

Weiße Weihnachten in Mitteleuropa gehen offenbar auch auf ein Postkartenklischee zurück. Das sah eben schöner aus, wenn alles sehr geruhsam in einer weißen Schneedecke lag. In den vergangenen 100 Jahren gab es lediglich 16 Mal weiße Weihnachten, wobei man von weißen Weihnachten spricht, wenn an mindestens zwei Tagen wenigstens ein Zentimeter Schnee liegt. Am allerweißesten in den zurückliegenden 100 Jahren war es übrigens 2010. Da lagen an Heiligabend 22 Zentimeter Schnee und bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag fielen weitere zehn Zentimeter.

Aber noch hat der Winter eine Chance sich von seiner weißen Seite zu zeigen und die Winterferien für die Kinder in Sachsen-Anhalt beginnen ja erst am 2. Februar dieses Jahres.

Laut aktueller Information des Deutschen Wetterdienstes (DWD) verlief das Jahr 2016 in Deutschland mit einem Plus von 1,4 Grad deutlich zu warm – brachte aber nicht wie 2014 mit 10,3 Celsius (°C) und 2015 mit 9,9 °C neue Temperaturrekorde. Beim Niederschlag und der Sonnenscheindauer sei 2016 durchschnittlich ausgefallen, wie der DWD nach ersten Ergebnis-Auswertungen seiner rund 2 000 Messstationen meldet.

„Weit überdurchschnittliche Niederschlagssummen im Januar und Februar 2016 beendeten die große Trockenheit, die 2015 vor allem im Süden und in der Mitte Deutschlands geherrscht hatte. Während Deutschland in den vorangegangenen Aprilmonaten oft mit frühsommerlichen Temperaturen verwöhnt worden war, brachte diesmal ein Kaltlufteinbruch im letzten Drittel Schnee bis ins Flachland.

Ende Mai und im Juni entluden sich schwere Gewitter mit extremen Regenfällen, die örtlich zu katastrophalen Überflutungen führten.“ Damit sei in der ersten Jahreshälfte 2016 an zahlreichen DWD-Stationen schon mehr Niederschlag gefallen als im ganzen Jahr 2015.

Dann stellte sich die Großwetterlage um: Die folgenden Monate blieben teils erheblich zu trocken, ab Juli rollten mehrere Hitzewellen heran. Der September gehört zu den drei wärmsten seit Aufzeichnungsbeginn 1881, der Oktober und November blieben zu kühl. Der Dezember verlief zwar deutlich kälter als im Jahr 2015, aber fast genauso schneearm.

Speziell für Sachsen-Anhalt zeigt die DWD-Statistik mit 10,2 °C (8,7 °C) ein warmes, mit etwa 1.695 Stunden (1.522 Stunden) ein sonnenscheinreiches und mit etwa 475 Liter je Quadratmeter (547 l/m²) das trockenste Bundesland. Im nördlichen und östlichen Harzvorland fiel 2016 mit örtlich nur etwa 360 l/m² deutschlandweit der wenigste Niederschlag. In Klammern stehen jeweils die vieljährigen Mittelwerte der internationalen Referenzperiode.