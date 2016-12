Für wichtige Hilfe am Telefon

SN-Jubiläumsaktion „25 Gute Taten“: Wünsche in Gardelegen und Klötze erfüllt

GARDELEGEN/KLÖTZE. Im Rahmen unserer Jubiläumsaktion „25 Jahre SonntagsNachrichten – 25 Gute Taten“ erfüllten wir auch in den Tagen vor Weihnachten nochmals Wünsche, die uns im Sommer erreichten.

So besuchte SN-Verkaufsleiter Michael Fuhrmann die Gardelegener Selbsthilfegruppe „Wege aus der Angst“ im Rosen-Gesundheitscenter und überreichte Gruppensprecher Sieghard Dutz das gewünschte Handy. Die Gruppe besteht seit zwölf Jahren – aktuell mit 22 Mitgliedern. Dutz: „Wir benötigen das Handy zur Kommunikation untereinander, um Kontakt mit Behörden und Partnern halten zu können und um Beratung und Betroffenen Hinweise zu geben“.

Wie der Sprecher informierte, sind Angst, Panik, Depression und posttraumatische Belastungsstörungen häufige Gründe sich an die Selbsthilfegruppe mit der Bitte um Hilfe zu wenden. Michael Fuhrmann wünschte der Gruppe weiterhin viel Erfolg und brachte seine Freude darüber zum Ausdruck, den Mitgliedern auf ihren Weg zur Selbsthilfe Unterstützung geben zu können.

Der Sozialverband Deutschland (SoVD) hilft Menschen, Leistungen bei Behörden sowie Kranken- und Pflegekassen zu beantragen und wenn es erforderlich ist, die Rechte vor Sozialgerichten einzuklagen. Auch in Klötze gibt es eine solche Beratungsstelle. Die Mitarbeiterinnen wünschten sich ein neues Telefon mit Anrufbeantworter. Im Rahmen der „25 Gute Taten“-Jubiläumsaktion der SonntagsNachrichten konnte auch dieser Wunsch erfüllt werden.

Viele Menschen haben Anspruch auf Leistungen aus den sozialen Sicherungssystemen, stoßen aber immer wieder auf Fragen: Welche Leistungen stehen mir zu? Wie erhalte ich diese? Der SoVD-Landesverband Mitteldeutschland hilft diesen Menschen und berät zu allen Fragen des Sozialrechts.

Mitglieder des Verbandes erhalten eine persönliche Betreuung. Der Sozialverband übernimmt die fachgerechte Antragsstellung auf Leistungen bei Landesverwaltungsämtern, Renten- und Unfallversicherungsträgern, Kranken- und Pflegekassen sowie Sozialhilfeträgern.

Der Kreisverband Klötze hat seinen Sitz in der Hagenstraße 2b. Da Kommunikation sehr wichtig ist, sind die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen auf gut funktionierende Technik angewiesen. Das Telefon, mit dem sie bis vor kurzem noch Hilfe gaben, hatte schon viele Jahre auf dem Buckel. Deshalb wünschten sich Brigitte Werner, Edith Wolff und Monika Wille, die Vorsitzende des SoVD-Kreisverbandes Klötze, ein neues.

Im Rahmen der SN-Jubiläumsaktion bekamen die Mitarbeiterinnen der Beratungsstelle in Klötze nun ein neues Telefon mit Anrufbeantworter überreicht.

Die Telekommunikationswünsche der Selbsthilfegruppe in Gardelegen und des Sozialverbandes in Klötze konnte SonntagsNachrichten durch Unterstützung des Elektrofachmarktes Medimax in Stendal (Industriestraße 16) verwirklichen.