„Sicherheitslage unverändert“

Land verstärkt Polizeipräsenz – Besonnenheit und Pietät gefragt

MAGDEBURG. „Ich bitte alle Bürgerinnen und Bürger um pietätvollen Umgang mit den Ereignissen“, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff nach dem Terroranschlag von Berlin. Thema: Die Sicherheitslage im Land sei unverändert, erklärt Innenminister Holger Stahlknecht (beide CDU).

In Deutschland habe bereits seit Monaten die höchste Terrorgefährdungsstufe gegolten. „Das ist nicht mehr steigerungsfähig“, sagte er. Mit einem Anschlag habe man gerechnet. Nun sei er geschehen.

Dennoch: „Wir werden reagieren“, versprach Haseloff. Der Innenminister trug einen Maßnahmenkatalog vor, der per Erlass umgehend umgesetzt wurde. Erster Punkt: Die Polizeipräsenz wird sichtbar erhöht. An Eingängen zu Weihnachtsmärkten und ähnlichen Veranstaltungen bezogen ab Mittwoch Polizisten mit Maschinenpistolen Position. Zufahrten wurden durch Polizeifahrzeuge gesichert. Der Schutz der Landeserstaufnahmeeinrichtungen für Flüchtlinge wurde erhöht.

Mittel- und langfristige Konzepte seien in Vorbereitung, besonders, um die Großveranstaltungen im nächsten Jahr, wie den evangelischen Kirchentag zum Luther-Jubiläum, abzusichern. Die verschärften Vorkehrungen zu solchen Schwerpunkten und in Großstädten werde nicht zu Lasten der Sicherheit in ländlichen Regionen wie der Altmark führen, versichert Stahlknecht auf Nachfrage. Aber die Ressourcen der Polizei sind endlich. Und: „Es gibt Grenzen, was wir an Sicherheit leisten können“, so der Innenminister.

Das Ereignis von Berlin sei eine Zäsur, die die politische Diskussion im Land verändern wird. „Wir lassen uns nicht einschüchtern und unter Druck setzen“, so Reiner Haseloff. Der Ministerpräsident rief zugleich alle Sachsen-Anhalter zu Sachlichkeit und Besonnenheit auf. „Ich wünsche mir etwas mehr Zurückhaltung. Das richtige Maß an Sprache und Reaktion ist gefragt“, ergänzte Stahlknecht. Angesichts martialischer Töne in sozialen Medien und von einigen Politikern, stellt er klar: „Wir befinden uns nicht im Krieg!“