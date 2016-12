Wo bleiben die VfL-Fans?

Verstiegrung: Signiertes Original-Trikot des VfL Wolfsburg – Gebote bis Silvester 23.59 Uhr

STENDAL. Zum Ende unseres Jubiläumsjahres und damit auch zum Abschluss unserer Aktion „25 Jahre SonntagsNachrichten – 25 Gute Taten“ versteigern wir dieses Original-Trikot von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg – handsigniert mit den Unterschriften der Mannschaft.

Noch bis zum 31. Dezember (23.59 Uhr) läuft die Trikot-Versteigerung bei uns im Internet. Das Startgebot steht bei 100 Euro – für jeden Sammler und auch für alle Fans des VfL Wolfsburg ein Schnäppchen!

Doch bisher gibt es zu unserer großen Überraschung – trotz regem Interesse auf unserer Internetseite und auch bei uns auf Facebook – noch kein Gebot für dieses Unikat.

Dabei wünschen wir uns aus dieser Aktion einen möglichst hohen Erlös – für den guten Zweck. Denn das Geld soll der integrativen Kindertagesstätte „Am Goethepark“ der Lebenshilfe „Altmark-West“ gemeinnützige GmbH in Salzwedel zugute kommen. In dieser Einrichtung werden behinderte-, nicht behinderte sowie von Behinderung bedrohte Kinder bis zu sechs Jahren gemeinsam betreut. Konkret wollen wir den Erlös dem Elternkuratorium für die Einrichtung eines neuen Spielplatzes zur Verfügung stellen.

Ganz fest hatten wir dabei auf die eingefleischten Fans der Wölfe in der Altmark gesetzt, die gern dieses von der Mannschaft des Fußball-Bundesligisten signierte Trikot ihr Eigen nennen möchten. Aber ebenso freuen wir uns über jeden mitbietenden Nicht-Fußballer(in) oder Sympathisant(in) einer anderen Mannschaft, um die Kita „Am Goethepark“ mit einem möglichst hohen Geldbetrag zu unterstützen. Zusätzliche Spenden sind übrigens auch gern gesehen! Bei Interesse sind weitere Informationen per Telefon oder E-Mail von der SN-Redaktion erhältlich.

Um den Prozess des Mitbietens bei der Versteigerung zu erleichtern, sind ab sofort Gebote per Telefon (03931/418716 – Anrufbeantworter) sowie auch via E-Mail (Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! ) möglich – bitte Name, Wohnanschrift, Telefon und/oder E-Mail nicht vergessen.

Beteiligen Sie sich bitte an dieser Versteigerung – für die Kinder der Kita „Am Goethepark“ Salzwedel!