Morgen ist Weihnachten, aber ich gehe nicht hin

Weihnachten 2016 – Wort aus der Kirche

Seit meinen Kindertagen gibt es Witze in denen die Unterhaltung von zwei Eseln, Hochhäusern usw. mit der Aussage enden: „Morgen ist Weihnachten, aber ich gehe nicht hin.“ So flach diese Witze sind, sie sprechen das aus, was immer mehr Menschen empfinden

Für sie ist Weihnachten ein fremdes Fest. Der Termin steht zwar im Kalender und Industrie, Handel, Weihnachtsmärkte, Konzerte sowie unzählige Advents- und Weihnachtsfeiern weisen unübersehbar auf Weihnachten hin. Aber wenn die Zeit kommt, dann schwappt sie jedes Jahr wie eine Welle über uns hinweg und teilt die Gesellschaft.

Auf der einen Seite stehen die Glücklichen, für die es gar nicht genug von Weihnachten geben kann und auf der anderen Seite die Weihnachts-Abstinenzler, die am liebsten auf eine einsame Insel fliehen würden. Zwischen beiden gibt es das Heer derer, die mitlaufen, mal den Weihnachtsmarkt besuchen und ansonsten warten, bis das Spektakel vorüber ist.

In der ursprünglichen Weihnachtsgeschichte kommt das Motto „Morgen ist Weihnachten, aber ich gehe nicht hin.“ in einer gewissen Version schon vor. König Herodes hat erst einmal andere gehen lassen und wollte nachkommen. Was er nicht laut sagte, war der Grund seines Hingehens, nämlich das neugeborene Christuskind zu töten. Er fürchtete von ihm unangenehme Folgen für seine Macht. Im heutigen Sinne gleichgültig gegenüber Weihnachten war er also nicht. „Morgen ist Weihnachten, aber ich gehe nicht hin.“ stammt aus der mit Weihnachtsbräuchen und Weihnachtsvermarktung übersättigten Zeit, die den Ursprung von Weihnachten zunehmend verdeckt. In der biblischen Weihnachtsgeschichte begegnen uns mehrheitlich Menschen, die im heutigen Sinne sagen würden: „Morgen ist Weihnachten, und ich gehe hin.“

Diejenigen, die losgegangen sind, wurden von der Freude angesteckt. Nach Weihnachten hatten sie einen Schatz in sich, von dem sie noch lange zehren konnten.

Losgehen und von Weihnachten etwas entdecken ist nicht nur damals möglich gewesen. Überhaupt sind „Etwas suchen“ und „Aufbrechen“ Eigenschaften von Entdeckern und Erfindern. Ihr aufmerksames Losgehen hat nicht nur ihnen selbst etwas gebracht, sondern der ganzen Gesellschaft. Wer schon Biografien von solchen Pionieren gelesen hat, der wird wissen, wie viel Widerstände oft zu überwinden waren. Diese Beobachtung wird vielen bekannt vorkommen.

Auch zu Weihnachten 2016 gibt es genug, was uns abhalten kann, dass wir uns überhaupt mit dem Fest beschäftigen. Lassen Sie es uns einfach wie die Entdecker halten und allen Unkenrufen und Gerüchten zum Trotz den Blick neu auf Weihnachten und seinen Ursprung richten. Heilig Abend plus zwei Feiertage – da sollte genügend Zeit sein, um der Sache von Weihnachten auf die Spur zu kommen und dann fröhlich Weihnachten zu feiern. Wann sonst im Jahr wird uns für einen Anlass so viel Zeit eingeräumt, die wir füllen können?

Vielleicht sehen wir uns ja irgendwo beim Suchen und Entdecken. Ich freue mich auf solche Begegnungen.