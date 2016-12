„Geben ländlichen Raum nicht auf“

Kommunale Wohnungswirtschaftsverbände Sachsen-Anhalts ziehen Jahresbilanz

MAGDEBURG. „Wir werden den ländlichen Raum nicht aufgeben“, sagt Ronald Meißner, Präsident des Verbandes der Wohnungsgenossenschaften Sachsen-Anhalt. „Schließlich ist ganz Sachsen-Anhalt, außer Halle und Magdeburg, ländlicher Raum“, ergänzt sein Kollege Jost Riecke vom Verband der Wohnungsgesellschaften auf der gemeinsamen Bilanzpressekonferenz. Allerdings stehen die kommunalen und genossenschaft­lichen Vermieter in der Altmark vor enormen Herausforderungen.

Wohnungsleerstand sei besonders in der Fläche ein wachsendes Problem. Ein Hauptgrund: die Demografie. Bist 2030 werde Sachsen-Anhalt weiter dramatisch Einwohner verlieren. Nicht nur junge Leute ziehe es zudem nach wie vor in die Städte. Im Unterschied zu Metropolregionen wie München oder Hamburg, sei günstiger Wohnraum kein Argument, um im Dorf zu bleiben. „Die Mietpreisunterschiede zwischen Stadt und Land liegen hier bei durchschnittlich 50 Cent je Quadratmeter“, erklärt Meißner. Die Attraktivität einer Region hänge in erster Linie von anderen Faktoren, wie Arbeitsplätzen und einer guten Infrastruktur ab.

Von Wohnungsmangel könne in Sachsen-Anhalt keine Rede sein, so die Verbandschefs. Der durchschnittliche Mietpreis sei mit 4,80 Euro je Quadratmeter äußerst günstig. Rund 37.000 Wohnungen, etwa zehn Prozent des Gesamtbestandes, stehen derzeit landesweit leer. An weiterem Abriss führe daher kein Weg vorbei. Die Forderung der Verbände: Den Stadtumbau wach halten und Wohnungsunternehmen schnell entschulden. Die Mieteinnahmen würden dringend für Investitionen gebraucht.

Die Wohnungsunternehmen planen für 2017 ein Investitionsvolumen in Höhe von rund 450 Millionen Euro, hauptsächlich für die Erhaltung und die Modernisierung des Wohnungsbestandes, aber auch für den Neubau von Wohnungen an zukunftsfähigen Standorten. Künftig würden immer stärker individuelle Wohnwünsche, wie altersgerechtes Wohnen, den Markt bestimmen.

„Die Versorgung von Flüchtlingen mit Wohnraum und vor allem die Integration in die Wohngebiete stellt eine langfristige gesellschaftliche und wohnungswirtschaftliche Aufgabe dar“, sind sich Meißner und Riecke einig. Die Versorgung mit Wohnraum sei gesichert. Hier hätten gerade kommunale Wohnungsgesellschaften und Wohnungsgenossenschaften einen wesentlichen Beitrag geleistet und knapp 5.000 Wohnungen bereitgestellt. Allerdings übersteige das Angebot auch in diesem Bereich die Nachfrage. Meißner sprach sich daher für eine Wohnsitzbindung für Flüchtlinge in den ersten Jahren aus. Das bringe Planungssicherheit. Bisher verlassen viele Neuankömmlinge ihre Wohnorte wieder, um zu Verwandten und Freunden, die meist in den Ballungsräumen leben, zu ziehen.