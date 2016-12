Nachwuchs-Ehrung: Wer will vorbildliche Handwerker sehn

KÖTHEN. Fünf Altmärker gehören zu den besten Nachwuchshandwerkern im Land. Sie wurden am Mittwoch bei einer gemeinsamen Festveranstaltung der Handwerkskammern Magdeburg und Halle sowie des Handwerkstags Sachsen-Anhalt in Köthen geehrt. Zahlreiche junge Gesellinnen und Gesellen sowie Jungfacharbeiter sind mit guten Platzierungen aus dem Wettbewerb hervorgegangen.

Eine erste Preisträgerin im Bundeswettbewerb gab es in diesem Jahr im Wettbewerb „Die Gute Form im Handwerk – Handwerker gestalten“. Diese Auszeichnung ging an die landesbeste Keramikerin Martha Zitzow (Havelberg). Landessieger in seiner Berufsgruppe ist Sebastian Kölsch, Elektroniker aus Kläden. Als Beste im Leistungswettbewerb wurden ausgezeichnet: Mandy Nagel, Fachverkäuferin im Lebensmittelhandwerk – Bäckerei (Stendal), Bäckerin Bianca Schmidt (Beuster), Jakob-Christian Sieve, Fachverkäufer im Lebensmittelhandwerk – Fleischerei, Marcel Schulze, Land- und Baumaschinen-Mechatroniker (beide Stendal) sowie Metallbauer Stefan Schütze (Schinne).

Die Handwerkskammern ehrten auf der Veranstaltung weiterhin vorbildliche Ausbildungsbetriebe. Aus der Altmark wurden die Dächer von Metzner GmbH (Lüderitz) und Metallbau Wilhelm Schulze Töchter GmbH (Gardelegen) ausgezeichnet.