Zum Auftakt spielt Lok Stendal gegen Jävenitz

Gruppen für 13. Soccercup am 30. Dezember in Gardelegen ausgelost

GARDELEGEN. „Ganz schön schwer“, meinte Gardelegens Bürgermeisterin Mandy Zepig, als sie am Dienstag, 13. Dezember, im Rathaus den silbernen Wanderpokal anhob und einmal kräftig schüttelte. Im Kelch befanden sich sechs Lose mit den Namen der nicht gesetzten Fußballteams, die beim 13. Indoor Soccer Cup am 30. Dezember in Gardelegen antreten.

Nachdem die Lose gut durchmischt waren, zog die Bürgermeisterin als Losfee die diesjährige Gruppenkonstellation. Traditionell setzte Organisator Jens Bombach, Sektionsleiter Fußball des SSV80, dabei die beiden ranghöchsten Teams der Verbandsliga, 1. FC Lok Stendal und Haldensleber SC, in die Gruppenköpfe. Das Eröffnungsspiel wird in der Gruppe A der Soccer-­Cup-Titelverteidiger 1. FC Lok Stendal gegen Heide Jävenitz bestreiten.

Erstmals nicht dabei ist die Traditionsmannschaft vom VfL Wolfsburg. Sie sei aus terminlichen Gründen verhindert. Dafür läuft das U23-Team der BSG Chemie Leipzig zum ersten Mal in Gardelegen auf.

„Es ist für jeden möglich zu gewinnen. Alle sind gute Hallenmannschaften“, freute sich Jens Bombach über die diesjährigen Teams. Neben dem silbernen Wanderpokal winken dem Ersten 500 Euro, dem Zweitplatzierten 300 Euro und dem Drittplatzierten 200 Euro. Zusätzlich soll es Sonderwertungen zum besten Spieler und zum besten Torschützen geben. Auch der Pechvogel des Turniers werde bedacht.

Das Turnier in der Willi-Friedrichs-Sporthalle soll am 30. Dezember um 17.30 Uhr beginnen. Einlass ist ab 16 Uhr. Zur Einstimmung wird die SSV 80 G-Jugend spielen, auch ein Showact erwartet die Besucher.

„Der Vorverkauf ist gut angelaufen, bereits 200 Karten sind verkauft“, so Bombach. Die Karten kosten im Vorverkauf sechs Euro (ermäßigt fünf Euro) und sind im Autohaus Hotz im Gewerbegebiet Gardelegen sowie in der Buchhandlung „Das gute Buch“ in der Innenstadt erhältlich. An der Abendkasse werde nur noch ein begrenztes Kartenkontingent vorgehalten.

Eine Bitte äußerte der Sektionsleiter nach der Auslosung noch. Die Fans mögen dieses Jahr die Riesenkonfetti-Bomben bitte zu Hause lassen: „Das muss hinterher auch jemand saubermachen“.

Gruppe A

1. FC Lok Stendal

SV Heide Jävenitz

TuS Schwarz-Weiß Bismark

BSG Chemie Leipzig (U23)

Gruppe B

Haldensleber SC

SV 51 Langenapel

SSV 80 Gardelegen

SV Medizin Uchtspringe