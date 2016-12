A14-Nordverlängerung: Durchbruch

Weiterbau bis Lüderitz: Vergleich im Streit vor dem Bundesverwaltungsgericht besiegelt

LEIPZIG. „Ein schöner Tag für Sachsen-Anhalt und besonders für die Menschen in der Altmark!“ Sachsen-Anhalts Verkehrsminister Thomas Webel (CDU) war trotz Krankheit in seinen Amtssitz gekommen, um mit Umweltministerin Claudia Dalbert (Grüne) und dem Landesvorsitzenden der Umweltschutzorganisation BUND, Ralf Meyer, die frohe Botschaft zu verkünden. Vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig ist ein Vergleich besiegelt worden, der den Weiterbau der A14 (vorerst) bis Lüderitz ermöglicht.

Die Umweltschützer hatten moniert, dass Natur- und Tierschutzaspekte in den Planungen nicht ausreichend berücksichtigt seien, die zuständige Planungsbehörde ihre Unterlagen daraufhin nachgebessert. „Beide Seiten haben gewonnen“, sagte Webel und betonte: „Wir bauen „die grünste Autobahn Deutschlands“. Meyer widersprach nicht, verwies aber darauf, dass der BUND auf seiner grundsätzlich ablehnenden Position zur A14 beharrt. Den Alternativvorschlag, die B189 auszubauen, habe man aber nicht durchsetzen können.

Ursprünglich hatten auch ein betroffener Bürger und ein landwirtschaftlicher Betrieb aus dem Raum Lüderitz gegen die Autobahnplanungen geklagt. Dabei ging es in erster Linie um Lärmschutz. Diese beiden Verfahren endeten bereits am 6. Dezember mit einem Vergleich. Der Kompromiss mit dem BUND wäre, ist wohl endgültig der Durchbruch für die A-14 Nordverlängerung.

Damit steht nicht nur dem Weiterbau bis Lüderitz nichts mehr im Wege. Auch die Chancen, dass es keine weiteren Klagen gegen die folgenden Abschnitte in der Altmark gibt, sind gut, denn beide Seiten haben weitere Gespräche vereinbart. Bereits im kommenden Jahr rollen die Bagger auf dem rund acht Kilometer langen Abschnitt Colbitz – Dolle (Abfahrt Tangerhütte) an. Der Bau der elf Kilometer langen Strecke bis Lüderitz kann sich nahtlos anschließen.

Hätte das Gericht der Klage des BUND stattgegeben und weitere Planänderungen angeordnet, wäre es erneut zu einer mehrjährigen Verzögerung gekommen. Weitere Knackpunkte im A14-Planungsverfahren sind noch die Querung beziehungsweise Überführung über den Mittellandkanal und die Elbquerung bei Wittenberge.

Der Einigung ging ein langwieriges Tauziehen voraus. Seit etwa drei Jahren wurde hinter den Kulissen um eine Einigung gerungen. Auf der Zielgeraden drohten die Gespräche zu platzen. Es sei der grünen Umweltministerin zu verdanken, dass der Gesprächsfaden wieder aufgenommen wurde, lobte Webel seine Kollegin. Ohne die Grünen in der Regierung wäre ungleich schwieriger gewesen, diesen Kompromiss zu finden.