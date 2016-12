60 Suppentassen und Computer

SN-Jubiläumsaktion „25 Gute Taten“: Wünsche in Stendal und Kläden erfüllt

STENDAL. Im Rahmen der Jubiläumsaktion „25 Jahre SonntagsNachrichten – 25 Gute Taten“ haben wir jetzt mit Unterstützung von zwei Geschäftspartnern weitere Wünsche erfüllen können: So erhielt der „Offene Bürgertreff“ in Stendal (Kleine Markthalle) ein Computer-Set mit Monitor. Und in Kläden konnte sich der Verein Media-Kulturkreis über 60 Suppentassen freuen.

Über den in Entstehung befindlichen Bürgertreff in der „Kleinen Markthalle“ (Hallstraße/Ecke Karlstraße) hatte SN schon berichtet. Unter dem Dach des Netzwerkprogramms „Engagierte Stadt“ sind hier Bürger für Bürger aktiv, um einen neuen Treffpunkt für Vereine, Initiativen und Projekte zu schaffen – organisiert von der Freiwilligen-Agentur Altmark.

„Die Freiwilligen-Agentur Altmark koordiniert das gemeinsame Wirken der verschiedenen Arbeitsgruppen. Wir wollen eine Engagement-Landschaft mit und für alle Beteiligten schaffen. So wird es demnächst ein ‚virtuelles Bürgerhaus‘ geben, in dem alle Organisationen und Vereine sich registrieren können. Auch entsteht hier ein offenes Bürgerhaus, welches für alle Bürger, Vereine und Organisationen offen stehen wird. Hier würden wir uns über Ihre Unterstützung in Form eines Computer-Arbeitsplatzes sehr freuen, damit auch Bürger, die über keinen Computer oder Internetanschluss verfügen, diesen nutzen können“, schrieb uns Anke Große, Agentur-Assistentin bei der Freiwilligen-Agentur.

Von SN auf diesen Wunsch angesprochen, zeigte sich Burghard Lehmkau, Geschäftsführer der Del­ta Büro-Systeme GmbH in Stendal, sofort von diesem ehrenamtlichen Engagement begeistert. Gleich im September sagte er seine Hilfe zu. Nur waren damals die räumlichen Gegebenheiten auf der Baustelle „Kleine Markthalle“ noch sehr ungünstig, so dass der neue Computer-Arbeitsplatz erst jetzt übergeben werden konnte.

Ein völlig unerwartete Überraschung erlebte kürzlich Ursula Klaus, Kulturassistentin des Vereins Media-Kulturkreis Kläden. Am Telefon erfuhr sie von SonntagsNachrichten-Verkaufsleiter Michael Fuhrmann, dass ihr Verein 60 Suppentassen von „Möbelland Gardelegen“ erhalten soll. Auf die überraschte Nachfrage „Oh, wie kommt das?“ folgte die Aufklärung: Verena Schlüsselburg, Bürgermeisterin der Einheitsgemeinde Stadt Bismark, hatte sich im Rahmen der Jubiläums-Aktion „25 Jahre SonntagsNachrichten – 25 Gute Taten“ mit drei Projekten beworben – darunter auch die 60 Suppentassen für die Damen vom „Alten Schafstall“ Kläden um ihre Vereinsvorsitzende Vera Völtzke. „Der Media-Kulturkreis sorgt im Alten Schafstall Kläden seit 2004 nachhaltig und mit ungebrochenen Zuspruch für Kultur und Tradition.Um hier Altmärkische Hochzeitssuppe und Tiegelbraten servieren zu können, benötige der Verein zirka 50 Suppentassen“, schrieb die Bürgermeisterin.

Gemeinsam mit den beiden Hausleiterinnen von Möbelland Gardelegen, Melitta Kamieht und Doreen Schmidt, brachte Michael Fuhrmann nun sogar 60 Suppentassen in zwei Körben nach Kläden. Große Freude bei den Damen im „Alten Schafstall“.

Zum Dank überreichte Verena Schlüsselburg den drei Besuchern jeweils einen schönen Weihnachtsstern.