Weihnachtsrätsel im Advent

An den zurückliegenden drei Advents-Sonntagen hatten Sie tatkräftig geholfen, die in unserer Redaktion verlorenen Weihnachts-Kugeln wieder einzusammeln – und dabei unser „Weihnachtsrätsel im Advent“ zu lösen. Zahlreich schickten Sie uns dann per Post, Fax, Internet und E-Mail das richtig sortierte Ergebnis WEIHNACHTSBESCHERUNG.

Für Ihre Beteiligung, liebe Leserinnen und Leser, bedanken wir uns bei Ihnen ebenso herzlich, wie bei unseren Geschäftspartnern, die durch ihre zur Verfügung gestellten Gewinne maßgeblich zur Attraktivität unseres Weihnachtsrätsels beigetragen haben.

Aus der Vielzahl der Einsendungen hat unsere Glücksfee nachfolgende Gewinner aus dem SN-Verbreitungsgebiet Stendal gezogen:

Sonnenhotel-Gutschein über vier Sonnentage für zwei Erwachsene im Doppelzimmer inklusive Halbpension im Sonnenhotel „Feldberg am See“: Thekla Busack, Tangerhütte;

Sonnenhotel-Gutschein über drei Sonnentage für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension in einem Sonnenhotel ihrer Wahl: Jens Müller, Stendal;

Filter-Kaffeemaschine im Wert von 129,99 Euro von EP:Altmark-Hausgeräte in Stendal: Helmut Meyer, Börgitz;

Vaude Doppelpacktasche „TravellerSE“ im Wert von 109,95 Euro von Zweirad Schulze in Stendal: Kerstin Sauer, Stendal;

Gutschein im Wert von 30 Euro vom Stendaler Jeansshop: Marco Schnierer, Havelberg;

Überraschungstüte der Kreissparkasse Stendal im Wert von 25 Euro: Christina Sanftleben, Goldbeck OT Bertkow;

Gutschein im Wert von 20 Euro vom Café Danilo in Stendal: Ulrike Borchert, Klietz OT Lübars;

Jeweils ein Buch „ZeitReise Altmark“: Kai Wiswedel, Stendal; Marlies Schulz, Stendal;

Christstollen von der Bäckerei Thonke: Inge Liebrecht, Stendal

Zwei Freikarten für Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg: Andreas Möhrke, Gladigau;

Zehn-Prozent-Rabatt-Gutschein für einen Einkauf von Kranepuhls Optimale Möbelmärkte: Rudi Goerges, Tangermünde.

Die vorstehenden Gewinne sind innerhalb von drei Wochen in unserer Geschäftsstelle in Stendal (Breite Straße 7) während der Geschäftszeiten (8-16 Uhr) abzuholen.

* * * * *

Aus dem SN-Verbreitungsgebiet Salzwedel/Gardelegen hat unsere Glücksfee folgende Gewinner gezogen:

Sonnenhotel-Gutschein über drei Sonnentage für zwei Personen im Doppelzimmer inklusive Halbpension in einem Sonnenhotel ihrer Wahl: Regina Bruns, Salzwedel;

Jeweils zwei Freikarten für Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg: Steffen Herbst, Gardelegen; Heike Ruthe, Kalbe/Milde OT Sallenthin; Helga Pitschke, Klötze OT Kunrau;

VfL-Wolfsburg-Fanpaket: Rita Korneck, Salzwedel OT Groß Chüden;

Jeweils ein Buch „ZeitReise Altmark“: Wolfgang Wagner, Salzwedel; W. Zinter, Salzwedel; Hannelore Banse, Salzwedel;

Sporttasche mit Saunahandtuch von der DAK: Evelyn Meier, Salzwedel;

Ultraschall-Reinigungsgerät von Fielmann: Gerd Meiburg, Salzwedel;

Jeweils eine Kinokarte für den Filmpalast Salzwedel: Fam. Binde, Salzwedel; Fam. Thomas Müller, Salzwedel;

Zwei Eintrittskarten für die „Damals“-Show am 27. Januar 2017 im Kulturhaus Salzwedel: Steffi Töpper, Arendsee.

Die Gewinne für unser Verbreitungsgebiet Salzwedel/Gardelegen sind ebenfalls innerhalb von drei Wochen in unserer Geschäftsstelle in Salzwedel (An der Altmarkpassage 3b) während der Geschäftszeiten (8-16 Uhr) abzuholen.



Allen Gewinnerinnen und Gewinnern herzlichen Glückwunsch!