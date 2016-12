Wo bitteschön findet man die Weihnachtsfreude?

Weihnachten 2016 – Wort aus der Kirche

Kennen Sie das auch – dieses Gefühl tiefer Enttäuschung, einer plötzlichen und kaum zu erklärenden inneren Leere?

Nicole – 17 Jahre alt – führt regelmäßig Tagebuch. So auch in den Weihnachtstagen des vergangenen Jahres:

23. Dezember 2015 – Gestern endlich hat Papa einen Christbaum gekauft. Ich dachte schon, er wird es dieses Jahr endgültig vergessen. Wieder so ein grässliches „Schlussverkaufsmonstrum“. Bin mal gespannt, wie er da Kerzen drankriegen will.

24. Dezember 2015 – Heute war wieder totale „happy-family-show angesagt. Im Gänsemarsch zum Krippenspiel in die klapperkalte Kirche. Ist aber immer rappelvoll – staunste nur! Aber was WIR da machen – weiß der Geier. Wo doch meine Erzeuger sonst höchstens mal im Urlaub auf Touri-Tour eine Kirche von innen sehen. Ach ja – Tradition nennt man das – glaube ich. Mama war wieder den ganzen Tag total genervt, von wegen Haushaltsstress und so. Schade nur, dass Oma in diesem Jahr nicht da war. Mama sagt: „Aus dem Heim kann sie sie jetzt nicht mehr so oft holen“. Von wegen der Nerven und so. (Mamas Nerven natürlich!)

28. Dezember 2015 – Heute hat Papa den Weihnachtsbaum im Garten verbrannt. So wie der schon Heiligabend genadelt hat, muss der vor Christi Geburt geerntet worden sein. Die Tischdecke, die Mama von Oma bekommen hat, durfte ich gleich im Container entsorgen. So schnell landet Weihnachten auf dem Müll! Als Oma noch mitgefeiert hat, war alles irgendwie anders. Oder bin ich bloß erwachsen geworden?

Erinnern Sie sich noch, liebe Leser, an das vergangene Jahr. Wie war es bei Ihnen, am Heiligabend? Gab es da etwas Besonderes? Etwas, wovon Ihnen vielleicht sogar vor Freude das Herz gehüpft hat? Eine Freude, die länger angehalten hat, als bis zum Zubettgehen? Von der man eine Weile zehren konnte. Anders, als bei den vielen kleinen Nettigkeiten, die wir uns zu Weihnachten immer hin und her schieben. Eine Tischdecke für die Altkleidersammlung vielleicht? Was ist denn nun das „Besondere“, das Wunderbare an Weihnachten? Was könnte ich der Nicole antworten?

Ich würde sie vielleicht einmal mitnehmen, in eines der vielen vorweihnachtlichen Konzerte in unseren Kirchen, hier in der Altmark. Wo weniger Trubel und angespannte Kribbeligkeit die Atmosphäre bestimmen, sondern vielmehr der Geist der alten und immer noch vertrauten Advents- und Weihnachtlieder. In fast allen hat die Freude einen zentralen Platz. Vielleicht würde ich Nicole aber auch noch an andere Orte mitnehmen: zum Beispiel in eine der vielen Gemeindegruppen, wo mit unendlich viel Liebe und Kreativität Päckchen für die Kinder in den Kriegs- und Krisengebieten unserer Erde gepackt werden.

Ein kleines Weihnachtswunder kann man da schon erleben: verschenkte Freude kommt postwendend an den Absender zurück. Oder ich würde sie mitnehmen auf eine der ungezählten Besuchstouren, wo Christen unterwegs sind, auf die Pflege- und Krankenstationen, in die Lebenswelt von alten, einsamen und oft recht traurigen Menschen. Da kann man leuchtende Augen erleben und richtige Vorweihnachtsfreude. Ich weiß, wovon ich rede!

Vielleicht könnte ich da beginnen, wo Weihnachten einmal angefangen hat. Vielleicht erzähle ich der Nicole von dieser heiligen Nacht – damals, vor 2000 Jahren irgendwo in Israel. Die Geschichte, wie Gott zu den Menschen gekommen ist. Eine Geschichte von Liebe und Freude. Weil er ein Kind mit ins Spiel gebracht hat. So eines, worüber man sich freuen und das man lieb haben kann.

Und eines würde ich Nicole vorher gerne noch sagen. Nämlich dass das alles eben nur geht, wenn Gott mit im Spiel bleibt. Weil es doch sein Spiel ist und wir sonst gar nicht richtig Weihnachten feiern können.

Wenn Sie darüber mehr erfahren wollen, dann bleiben Sie am 24. Dezember nicht zuhause. In fast allen Kirchen unserer schönen Altmark finden Sie einen Weihnachtsgottesdienst. Sie sind alle herzlich eingeladen; auch wenn Sie sonst selten oder nie in eine Kirche gehen. Und wenn Ihnen das mit der Kirche noch zu fremd ist; das große Weihnachtsliedersingen in Stendal (in diesem Jahr mal nicht auf dem Marktplatz, sondern hinter der Marienkirche) wird ihnen das Herz auch froh machen.