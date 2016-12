Versteigerung für guten Zweck

Signiertes Original-Trikot des VfL Wolfsburg – Mindestgebot 100 Euro

STENDAL. Unser Jubiläumsjahr – 25 Jahre SonntagsNachrichten – neigt sich seinem Ende. Und damit soll auch unsere „25 Gute Taten“-­Jubiläumsaktion ihren Abschluss finden. Zuvor berichten wir allerdings in dieser und der nächsten SN-Ausgabe noch über die Unterstützung mehrerer Projekte und Initiativen (Seite 2). Gleichzeitig starten wir an diesem Sonntag die Versteigerung des nebenstehend abgebildeten Original-Trikots von Fußball-Bundesligist VfL Wolfsburg mit den Unterschriften der Mannschaft.

Bis zum 31. Dezember um 23.59 Uhr soll die Trikot-Versteigerung auf unserer Internet-Seite (www.sonntagsnachrichten.de) laufen. Das Startgebot liegt bei 100 Euro. Und natürlich hoffen wir auf einen möglichst hohen Erlös – für einen guten Zweck.

Das Geld soll nach dem hoffentlich erfolgreichen Abschluss unserer Auktion an die integrative Kindertagesstätte „Am Goethepark“ der Lebenshilfe „Altmark-West“ gemeinnützige GmbH gehen. In dieser Einrichtung in der Baumkuchenstadt werden behinderte- und nicht behinderte Kinder sowie von Behinderung bedrohte Kinder im Alter von null bis sechs Jahren gemeinsam betreut, gebildet und gefördert“, wie uns Mitglieder des Elternkuratoriums im Sommer nach unserem Jubiläums-Aufruf schrieben. Weiter heißt es in der von Steffi Hartmann verfassten Kurzvorstellung: „Täglich widmen sich die Erzieherinnen und Erzieher den vielfältigen Anforderungen in der Betreuung und Förderung der Kinder und sind bestrebt, mit dem fachlichen Wissen und den Praxiserfahrungen die Inhalte ihrer Arbeit auszubauen und zu verbessern. Wir als Elternkuratorium unterstützen unsere Einrichtung dabei tatkräftig.“

Und wofür soll das Geld konkret verwendet werden? Das Elternkuratorium: „Unser Spielplatz war veraltet. Daher war es erforderlich neue Spielgeräte – sowohl für die Krippenkinder, als auch für die Kindergartenkinder – anzuschaffen. Damit haben unsere Kinder nun weiterhin die Möglichkeit, sich auszuprobieren und ihre Umwelt noch intensiver zu erfahren. Beiläufig werden dabei Motorik, Gleichgewicht und kognitive Fähigkeiten geschult. Für die Anschaffung, die fachgerechte Aufstellung und die TÜV-Abnahme entstanden Kosten in Höhe von 24.500 Euro, welche vorfinanziert wurden. Obwohl wir mit viel Eigeninitiative schon einen Teil ausgeglichen haben, konnten wir die Summe noch nicht vollständig aufbringen – es fehlen noch rund 5.500 Euro.“

Wir finden, dass dieses Engagement der Eltern unbedingt unterstützt werden muss. Deshalb hoffen wir jetzt nicht nur auf eingefleischte Fans der Wölfe, die gern dieses von der Mannschaft des Fußball-Bundesligisten signierte Trikot ihr Eigen nennen wollen. Vielleicht findet sich ja auch der eine oder die andere Nicht-Fußballer(in) oder Sympathisant(in) einer anderen Mannschaft, der oder die mitbieten, um die Kita „Am Goethepark“ mit einem möglichst hohen Geldbetrag zu unterstützen. Zusätzliche Spenden sind natürlich auch gern gesehen!

Die Beteiligung an der Auktion ist nur über unsere Internet-Seite möglich. Dazu ist eine Registrierung erforderlich. Die dabei gemachten Angaben dienen auschließlich der Bearbeitung und werden entsprechend des Datenschutzes nicht an Dritte weitergegeben. Nach Abschluss der Auktion werden alle personenbezogenen Daten gelöscht!