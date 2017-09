Wetten.com gehört noch zu den vergleichsweise jungen Buchmachern am Markt. Dennoch eilt dem Anbieter sein Ruf als vertrauenswürdiges Unternehmen voraus. Vor allem die immer wieder wechselnden Angebote für die angemeldeten Kunden überzeugt hier.

Auch die neueste Promotion des Anbieters richtet sich an die Stammkundschaft bzw. die Bestandskunden. Bis zum Stichtag am 26. Dezember 2017 haben Sie bei Wetten.com die Chance auf attraktive Überraschungsgewinne, so www.sportwetten-online.com. Alles, was Sie hierzu tun müssen, ist es, qualifizierende Kombiwetten zu platzieren.

Melden Sie sich einfach in Ihrem Konto an, geben Sie die entsprechende Wette ab und gewinnen Sie!

So lösen Sie Ihren Gutschein für den Überraschungsgewinn ein

Wer in den Genuss der aktuellen Promotion kommen möchte, muss in jedem Fall über ein Wettkonto beim Buchmacher verfügen. Immerhin ist die Aktion den Bestandskunden von Wetten.com vorbehalten. Sie verfügen noch nicht über ein Konto beim Anbieter? Kein Problem! Ihre Anmeldung können Sie auch jetzt noch nachholen. Im Falle einer Neuregistrierung wartet übrigens auch ein attraktiver Neukundenbonus auf Sie. Dieser bezieht sich auf Ihre erste Einzahlung. Nehmen Sie jedoch besagten Willkommensbonus in Anspruch, kann dieser nicht gleichzeitig mit der Promotion rund um die Überraschungsboni kombiniert werden. Zunächst wäre es hier wichtig, die festgelegten Bonusbedingungen zu erfüllen.

Damit Sie nun von der Aktion rund um die Gewinne profitieren können, müssen Sie sich hierzu separat anmelden. Schreiben Sie hierzu einfach eine Mail an kombiwettengewinn@wetten.com und geben Sie unbedingt Ihre aktuelle Mailadresse an! An der Aktion können Spieler aus…:

Deutschland

der Schweiz

Österreich

teilnehmen. Jeder, der in der Zeit der Aktion seine qualifizierende Kombiwette abgibt, erhält (garantiert) ein Überraschungspaket des Buchmachers. Während des Aktionszeitraumes wird es dann in jeder Woche -und besonders am Mittwoch und am Samstag- spannend. Bitte beachten Sie, dass…:

der Mindesteinsatz der Kombiwette bei 25 Euro liegt

je Auswahl eine Mindestquote von 2.00 nicht unterschritten werden darf.

Wichtig ist es zudem, zu wissen, dass sich nur die Kombiwetten qualifizieren, die im Zeitraum der letzten 60 Tage eine Einzahlung auf der Basis eines Mindestwertes von 10 Euro transferieren konnten.

Wichtige Infos zur Teilnahme

Einmal in der Woche kann jeder Kunde von Wetten.com -pro Account und ID bzw. Konto- einmal an der Promotion teilnehmen.

Kunden, die im Aktionszeitraum eine (oder mehrere) Kombiwetten auf der Basis der oben genannten Konditionen platzieren, erhalten am Dienstag dann bis 17 Uhr eine Überraschung von Anbieter. Das „Präsent“ basiert auf Bonusguthaben und ist entsprechend an die Bonusbedingungen von Wetten.com gebunden.

Im Detail bedeutet das, dass eine Auszahlung erst beantragt werden kann, wenn der Bonus mindestens einmal umgesetzt wurde. Aussagekräftig ist hier nur das Umsetzen im Sportwettenbereich des Anbieters. Beachten Sie bitte hier auch zusätzlich, dass die Mindestquote von 1.80 nicht unterschritten werden darf. Um die einmalige Umsetzung zu realisieren, haben Sie insgesamt fünf Tage lang Zeit. Danach würden ansonsten die Überraschungsgewinne und die daraus erzielten Gewinne verfallen.

Alle wichtigen Infos zu Teilnahme- und Umsatzbedingungen finden Sie auch auf den Seiten des Anbieters. Alternativ empfehlen wir Bet3000. Hier finden Sie eine Bet3000 Bewertung.